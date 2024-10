Tutto pronto per la Nona Edizione del Lamezia Comics & Co…

Tutto pronto per l’apertura delle porte del Complesso Monumentale San Domenico e del Palazzo Nicotera, sedi del Lamezia Comics & Co…, Fiera Calabrese del Fumetto, del Game e dell’Animazione patrocinata dal Comune di Lamezia Terme.

Alle ore 17.00 di venerdì 9 settembre la tradizionale apertura del portone di ingresso davanti al quale ogni anno si ritrovano in trepida attesa giovani e meno giovani in arrivo da tutta le regione ed oltre.

Il programma prevede nelle diverse giornate della fiera la presenza, accanto a fumettisti, autori, sceneggiatori e case editrici, che restano a disposizione del pubblico per un incontro, uno sketch o semplicemente una firma su un libro o un fumetto, di numerosi stand espositivi, mostre, conferenze, film, attività di animazione, tornei e giochi di ruolo. Molti gli incontri in programma a Palazzo Nicotera. Tra questi quello con l’autore Claudio “Claps” Iemmola, ideatore del progetto “Cartoonicidio”, di cui alcune illustrazioni saranno in mostra al secondo piano di Palazzo Nicotera. L’incontro, per usare le parole dello stesso autore “non sarà facile per i nostalgici del cartoni anni ’70/’80 che dovranno prepararsi a piangere lacrime amare”; l’umorismo nero e l’irriverenza di “Claps” condurrà i partecipanti in un “tunnel profondo come l’inferno alla fine del quale ogni mito della loro infanzia ne risulterà distrutto senza appello alcuno”.

Altro momento di rilievo sarà la presentazione del progetto “INscena” degli autori Francesco Polizzo e Stefano Bosi Fioravanti: uno spettacolo che narra la storia di un amore con al centro un gruppo di artisti circensi Giganti in un regno di Nani chiamato il Regno della Primavera e dell’Autunno, una storia dal finale da “vissero felici e contenti” ma nel modo meno banale possibile.

Non da meno saranno gli altri appuntamenti di Palazzo Nicotera: “La spada e l’eroe” a cura di Paolo Gulisano insieme ad Agostino Massimo Mano e la presentazione in anteprima del libro “La forza sia con voi” in uscita ad Ottobre 2017, un saggio sulla saga di Star Wars che si preannuncia come la più completa guida mai realizzata al mondo di Guerre Stellari. E per celebrare i 70 anni della nascita dell’Ufologia, un altro appuntamento vedrà inoltre protagonista il Dott. Eugenio Gagliardi, medico chirurgo, dirigente medico dell’ASP di Cosenza che, in qualità di Coordinatore Regionale del C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale), illustrerà ai visitatori questa discussa materia.

Durante i tre giorni della fiera il chiostro di Palazzo Nicotera ospiterà i ragazzi della “Sikelia Hdemy” che cureranno l’ animazione a tema “Henry Potter” tra pozioni e duelli magici. Piazza Tommaso Campanella sarà invece il luogo in cui poter fare un tuffo nel passato tra cavalieri, duelli e ricostruzioni storico-medievali grazie alle associazioni Tislanders ASD e EDUR GRV – Eroi Dell’Ultimo Regno. In Piazza Mercato Vecchio gli Avengers ASD Softair Lamezia Terme offriranno al pubblico la possibilità di testare la propria mira grazie a simulazioni di combattimento e tiro al bersaglio.

Il Tetro Umberto sarà sede dell’Area Film. In programma venerdì 8 settembre alle 18.30 “Pets – Vita da animali” e alle 20.30 “One Piece Gold” per celebrare i 20 anni dalla nascita del celebre Manga, tema portante della manifestazione di quest’anno cui si rifà anche l’illustrazione di Lorenza Di Sepio utilizzata per la locandina. Si prosegue sabato 9 alle 16.30 con “La mia vita da zucchina”, alle 18.30 con “The Boy And The Beast” ed alle 20.30 con “ I Guardiani della Galassia 2”. Per concludere domenica 10 alle 16.30 “La canzone del mare” ed alle 18.30 “Power Rangers”. Tutto ad ingresso gratuito.

Nell’Area Mostre saranno esposte le opere dei giovani emergenti che parteciperanno alla Quinta Edizione del “Premio Fiorella Folino”, oltre che alla mostra “Omaggio a Carlo Rambaldi”, già esposta alla XXI edizione del Romics, Festival Internazionale del fumetto, del cinema e dell’animazione. La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi per celebrare l’estro del maestro degli effetti speciali, raccoglie schizzi, disegni, bozzetti preparatori dei tre film per i quali egli vinse l’Oscar per gli effetti speciali. La mostra sarà impreziosita dalla riproduzione a grandezza naturale di E.T, e dalla mano di King Kong. Inoltre saranno esposte le opere dell’autore palermitano Ignazio Piacenti.

Ricco anche il programma dell’Area Games con tornei di Fifa 17, League Of Legends, Pokémon, Overwatch ed Hearthstone, partite dimostrative di Force Of Will e di altri giochi di carte collezionabili, sessioni di giochi da tavolo e Giochi di Ruolo quali Bang!, Lupus in Tabula, Munchkin, Pathfinder. Inoltre tante postazioni console dedicate a Fifa 17,Tekken 7, Rocket League, Cod Infinity Warfare, Lego Marvel, Crash Bandicoot, Guitar Hero, nonchè la nuova Nintendo SWITCH con 1,2 Switch, Just Dance, Arms.

Non potranno mancare la musica con il ritorno de “Le stelle di Hokuto”, gruppo musicale pugliese che sabato sera si esibirà nell’ Area Palco sul Corso Numistrano e a chiusura della fiera, domenica 10 settembre nel pomeriggio, il “Lamezia Comics & Cosplay” che vedrà sfilare sul palco cosplayers provenienti da tutta la regione ed oltre, vestiti dei loro personaggi preferiti.

Tutto questo e tanto altro ancora nell’ edizione numero 9 del Lamezia Comics & Co…, Ed. 2017. Per il programma completo visitate il sito www.lameziacomicsandco.it ed i vari social.