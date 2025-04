Ponte, il Governo approva il report IROPI. Gelardi: ‘Passo decisivo e rilancio concreto per il Mezzogiorno’

Gelardi (Lega): “Il Ponte sullo Stretto è una svolta storica per il Mezzogiorno e porterà 120.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia”

“L’approvazione del report Iropi e l’incasso dell’attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico da parte del Consiglio dei Ministri rappresentano un altro fondamentale passo verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera che non solo migliorerà la connessione tra la Sicilia e la Calabria, ma che segnerà una svolta storica per l’intero Mezzogiorno d’Italia.”

La dichiarazione del Capogruppo Lega Calabria

Così ha dichiarato Giuseppe Gelardi, Capogruppo della Lega Salvini Calabria in Consiglio Regionale, commentando positivamente l’ulteriore passaggio del progetto del Ponte sullo Stretto, che ha recentemente ottenuto un importante sostegno istituzionale. Il provvedimento ora si avvicina all’approvazione definitiva, con il via libera atteso dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sociale (CIPESS).

“Questo traguardo dimostra l’impegno concreto del governo e della Lega per il rilancio del Sud Italia – ha proseguito Gelardi – Il Ponte sullo Stretto rappresenta una priorità per il Paese, non solo come infrastruttura strategica, ma come motore di sviluppo economico e sociale per tutta la Calabria e la Sicilia. Da meridionale e soprattutto da meridionalista non posso non essere orgoglioso del Segretario Nazionale del mio Partito, Matteo Salvini, riconfermato pochi giorni addietro al Congresso di Firenze. Le sue promesse per il sud non sono state certo vane e il suo impegno concreto non tarda a manifestarsi nuovamente a pochi giorni dalla sua riconferma.”

Gelardi ha sottolineato inoltre come il progetto, che genererà 120.000 posti di lavoro diretti e indiretti in tutta Italia, avrà un impatto significativo sull’economia meridionale.

“L’opera ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza, con un risparmio di oltre un’ora e mezza in macchina e due ore in treno, aprendo nuove opportunità per le imprese locali e per i cittadini. Senza dimenticare la riduzione delle emissioni di CO2, un risultato concreto per l’ambiente.

Gelardi ha concluso ribadendo il sostegno della Lega alla realizzazione del Ponte, sottolineando che il progetto non solo rappresenta una rivoluzione infrastrutturale, ma anche una riscossa economica per il Sud.