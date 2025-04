Ponte, il Governo approva il report IROPI. Ciucci: ‘Passaggio fondamentale’

Il Governo italiano fa un ulteriore passo verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto. A darne notizia, tramite un post su Facebook, la pagina indipendente “Ponte sullo Stretto di Messina”, che annuncia:

“Passaggio cruciale, si avvicina l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’“attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, definito come un’opera strategica per il Paese. Si tratta di un passaggio decisivo – spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che avvicina l’approvazione definitiva da parte del Cipess e, di conseguenza, il via libera all’avvio dei lavori.

Arriva a stretto giro anche il comunicato della società “Stretto di Messina”, che con le parole dell’ad Pietro Ciucci ha commentato la notizia di questo pomeriggio, in merito all’approvazione, avvenuta in Consiglio dei Ministri, del cosiddetto “report IROPI”, acronimo inglese che sta per “Imperative Reasons of Overriding Pubblic Interest”, ovvero “motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”.

