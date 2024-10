Reggina-Como: continua la prevendita, il dato aggiornato dei biglietti venduti

Ultima apparizione della Reggina al Granillo per questa stagione. Il campionato volge al termine e per gli amaranto non ci sarà un seguito, per fortuna da diverse settimane fuori dalla zona pericolo e con qualche rimpianto per una griglia play off che, guardando quanto accaduto durante il percorso e non solo in casa amaranto, poteva essere agganciata.

Il saluto a tecnico e squadra

Allo stesso tempo, non avere più impegni a partire dal sette maggio, può rappresentare un buon vantaggio in quella che è la programmazione della prossima stagione che, si spera, sia meno sofferente rispetto all’attuale sotto tutti i punti di vista. Tornando alla sfida con il Como, non saranno moltissimi i tifosi che andranno a salutare squadra e tecnico per l’ultima della stagione, visto che al momento sono solo 416 i biglietti venduti che si uniscono ai 1262 abbonati ed altri 1000 circa ingressi di cortesia e gli accrediti.