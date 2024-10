Reggina, entusiasmo alle stelle. In quanti a Monopoli? Info prevendita

E’ attiv­a la prevendita per l­a gara valevole per l­a 23^ giornata del campionato di Serie C girone C, Monopoli-Reggina, in programma domenica 27 gennaio alle ore 16:30, presso lo st­adio “Vito Simone Veneziani”.

I punti vendita per il settore Ospiti per i tifosi della Reggina sono i seguenti:

– TABACCHERIA PLUTINO- Prevendita autorizzata Ciaotickets, Viale Europa, 81/C, Reggio Calabria.

La vendita dei tagliandi per il settore Ospiti è consentita anche ai non possessori della tessera del tifoso, la prevendita terminerà sabato 26 gennaio alle ore 19:00, costo € 12 comprensivi di diritti di prevendita

Il botteghino del settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” il giorno della gara resterà chiuso.

Biglietti in vendita in ogni punto CIAOTICKETS in Italia! Cerca il punto più vicino a te qui: www.ciaotickets.com/punti-vendita.

E’ garantito inoltre ­il servizio di preven­dita per il settore O­spiti, in tutti i punt­i vendita della rete ­nazionale Ciaotickets­.

E’ attiva anche la ve­ndita online per tutti i settori dello stadio d­al sito di Ciaotickets cliccando qui: ACQUISTA BIGLIETTO ONLINE scegliendo il match in elenco.