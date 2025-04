‘Operazione Nostalgia’ al Granillo. Si aggiungono altri due campioni

“Ha indossato la maglia bianconera più di 400 volte. È il quarto giocatore del club con più presenze nelle coppe europee. Ha vinto 15 trofei in carriera.

Il livello del centrocampo del raduno di Reggio Calabria si alza. Alessio Tacchinardi sarà con noi sabato 6 settembre al Granillo. Non ci crederete mai, ma è vero, è abbastanza clamoroso in effetti perché il centrocampo del raduno di Reggio Calabria per ora, è esattamente quello del nostro Fantacalcio 2000/01:

Stefano Fiore, Ciccio Cozza, Alessio Tacchinardi“.

“50 gol e 42 assist in 5 anni. Dal 1999 al 2004 è stato un centrocampista illegale. Niente di più. Niente di meno. È ufficiale: Stefano Fiore aggiunge qualità al raduno di Reggio Calabria.

Sarà con noi sabato 6 settembre al Granillo e sicuro si porterà con se un altro giocatore presente in questa foto“.

La coppia gol

“La coppia dei sogni, di nuovo insieme a Reggio Calabria.

Per tutta la gente di Reggio Calabria sarà emozionante rivederli lì davanti, insieme, ancora una volta.

Nicola Amoruso e Rolando Bianchi scenderanno in campo al raduno di sabato 6 settembre a Reggio Calabria.

La coppia più prolifica d’Europa della stagione 2006/07 si merita la standing ovation del Granillo.

Ancora una volta, un’ultima volta“.



POESIA NELLA NOSTALGIA. NOSTALGIA NELLA POESIA.