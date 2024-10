Reggina, rivoluzione annunciata. La formazione ufficiale

Contro gli ultimi della classe per i tre punti a tutti i costi. Con la giusta attenzione e la massima concentrazione perchè in un campionato come quello di serie C qualunque incontro presenta delle insidie e nulla può essere dato per scontato. Come già anticipato, mister Drago ha rivisto le proprie posizioni in merito allo schieramento tattico della squadra, mettendo davanti ad ogni cosa la necessità di fare punti, modificando così lo schieramento:

REGGINA: Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Franchini, Zibert, Salandria, Strambelli; Doumbia, Baclet. All. Drago