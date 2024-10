San Francesco da Paola, a Reggio 30 mila euro per la restaurazione della statua

I festeggiamenti sono cominciati già da qualche settimana, ma è solamente ieri, 1° maggio che il patrono della Calabria, San Francesco da Paola ha celebrato il 500° anno della canonizzazione.

Noto per la sua dedizione al popolo, Francesco da Paola venne infatti proclamato Santo, da Papa Leone X nel 1519.

La dedizione totale a Dio, la fedeltà alla Chiesa e la passione per l’uomo, sono i tratti fondamentali e sempre attuali della vita e dell’opera del religioso ed eremita calabrese che, dopo 5 secoli, fa ancora tanto discutere.

Famose sono le sue coraggiose prese di posizione a favore della giustizia. Sorprendente anche il carisma di un uomo vissuto in un periodo non semplice della nostra storia, un pò come quello che viviamo noi adesso. Con la sua umiltà e la sua sconfinata fede San Francesco si è fatto portatore di amore.

Anche Papa Francesco non ha potuto fare a meno di ricordare uno fra i santi più importanti per i fedeli italiani. Francesco da Paola, infatti, non è solamente il patrono della Calabria, ma anche il protettore della gente di mare.

“Mettete in pratica il suo messaggio di continua conversione – ha affermato il Pontefice – San Francesco ci parla ancora oggi di amore incondizionato verso Dio, i fratelli ed il creato”.

La Regione Calabria non poteva di certo esimersi dal ricordare il suo santo e lo fa con l’intitolazione della Piazza grande della Cittadella Regionale.

“Alla città di Reggio Calabria invece è stato concesso un contributo di 30mila euro per l’esercizio finanziario 2019 al fine di riqualificare il monumento sacro dedicato a San Francesco da Paola situato nel lungomare di Catona, proprio nel luogo in cui avvenne il miracolo della traversata.

Questa statua del Santo Patrono della Calabria e le aree adiacenti rappresentano per la comunità un simbolo ed un punto di riferimento prestigioso, che a causa della insufficiente manutenzione ordinaria e dell’esposizione alle intemperie ed alla salsedine si trova in un cattivo stato di conservazione e richiede un intervento di restauro e di messa in sicurezza”.

Questo è quanto dichiara Giovanni Nucera, consigliere regionale “La Sinistra” delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato.