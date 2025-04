Il Tèra Ristorante aperto tutti i giorni a pranzo e a cena… domenica inclusa!

Una nuova occasione per godere dell'ambiente elegante e accogliente

Lo chef Alessandro Anania ha recentemente inaugurato il ristorante Téra, situato sull’elegante terrazza dell’Hotel Medinblu di Reggio Calabria, in via Demetrio Tripepi n.98.

La novità è l’apertura anche a pranzo con la formula “Business Lunch” (da lunedì a venerdì), in alternativa alla scelta del menù alla carta, valida tutti i giorni. Una nuova occasione per godere dell’ambiente elegante e accogliente di Téra luogo perfetto anche per un pranzo domenicale.

Il menu è in continua evoluzione, dalle degustazioni, sia di terra sia di mare, al Tapas Bar, per gli amanti dell’aperitivo; grande risalto inoltre ai prodotti del territorio per assicurare un viaggio tra sapori autentici e genuini e rendere così la vostra esperienza gastronomica unica!

Di seguito gli orari di apertura:

Tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 23.00

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 377 0809755

Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di TERA su Instagram e Facebook (@teraristorante).

Instagram: https://www.instagram.com/teraristorante/

Facebook: https://www.facebook.com/teraristorante