Lavori all’ex Orchidea, Costantino: ‘Il Mediterranean Cultural Gate prende forma’ – FOTO

A Reggio Calabria si apre una nuova stagione culturale. Nell’area dell’ex Cinema Orchidea, nel cuore del centro urbano, stanno per iniziare i lavori di costruzione del Mediterranean Cultural Gate, un innovativo centro culturale finanziato con fondi PNRR e PSC per oltre 4 milioni di euro. Un’opera ambiziosa, che punta a trasformare un luogo storico in uno spazio pubblico moderno e aperto alla comunità.

L’annuncio arriva direttamente dall’assessore ai Lavori Pubblici e Grandi Opere, Franco Costantino, che ha visitato il cantiere insieme al dirigente del settore, Bruno Doldo.

Un progetto che unisce memoria storica e innovazione urbana

«È una giornata di avvio di una fase lavorativa destinata a lasciare un segno nella storia cittadina – ha affermato Costantino – per il costruendo nuovo centro culturale. Lo impone il contesto territoriale di enorme valore paesaggistico e l’ambizione di un’Amministrazione che vuole incidere positivamente sul tessuto relazionale cittadino».

L’intervento è stato avviato in due fasi: una prima fase “di sottrazione”, in cui sono stati rimossi gli elementi non più conservabili, rispettando però l’identità storica del bene tutelato; e una seconda fase “di addizione”, che porterà alla definizione di una nuova configurazione architettonica.

Nasce uno spazio polifunzionale aperto alla comunità

«Da ora si andrà avanti per “addizione” – spiega Costantino – con l’obiettivo di ridefinire lo spazio dell’ex Cinema Orchidea, aprendolo al dialogo con il contesto urbano e paesaggistico attraverso una nuova spazialità interna, funzionale alla crescita culturale e alla socializzazione».

Alla conclusione dell’intervento, Reggio Calabria potrà contare su un edificio multiuso, polifunzionale e adattabile a diverse tipologie di eventi, aperto alla cittadinanza per tutto l’arco dell’anno.

Un incubatore culturale di respiro internazionale

Il Mediterranean Cultural Gate nasce con una vocazione internazionale: diventare un vero e proprio “incubatore culturale” capace di inserire Reggio in una rete che superi i confini locali. «L’ambizione – conclude Costantino – è quella di proiettare la città in una dimensione culturale aperta, moderna e attrattiva, senza perdere il legame con la propria identità storica».