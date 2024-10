Reggio, l’ex Cinema Orchidea non esiste più: ora la riqualificazione

Passi in avanti per l’ex Cinema Orchidea di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi i lavori hanno visto la demolizione quasi totale dello storico edificio, diventato da anni un ecomostro.

I lavori, che hanno richiesto anche l’impiego di un grosso macchinario, avevano determinato la chiusura di un tratto di strada e il conseguente doppio senso di circolazione nella parte centrale del Lungomare Falcomatà.

Da ieri invece, una volta concluso il lavoro di demolizione, è stata ripristinata la normale viabilità e il senso di marcia unico nel tratto interessato. Non sono previste al momento altre chiusure stradali, possibile però in futuro che via Palamolla possa essere interessata da chiusure per brevi periodi.

Da capitolato, sono 510 i giorni necessari complessivamente per la conclusione dei lavori. Considerato che il cantiere è entrato nel vivo dopo diverse vicissitudini lo scorso giugno, salvo intoppi quindi manca circa un anno prima di vedere l’ex Orchidea nella sua nuova veste, ovvero polo culturale della città.

Secondo la volontà dell’amministrazione comunale, dopo anni di abbandono sorgerà la “Porta culturale del Mediterraneo” di Reggio Calabria: l’ex Cinema Orchidea avrà finalmente una nuova vita grazie al maxi progetto di riqualificazione “Mediterranean Cultural Gate”.

La nuova configurazione, inoltre, mira a creare una sorta di dialogo con il contesto urbano e paesaggistico: si tratta di un’opera sostenibile ed inclusiva che contribuirà ad abbellire il centro storico cittadino.

Da ricordare infine che il progetto prevede la riqualificazione complessiva dell’intera struttura, attraverso un finanziamento a valere sul Pnrr, per circa 3,5 milioni di euro, e dei Patti per il Sud, per ulteriori 500 mila euro.