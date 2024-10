Ex Cinema Orchidea di Reggio, al via i lavori esterni: prevista la chiusura della strada

Entrano nel vivo i lavori relativi alla riqualificazione dell’ex cinema Orchidea di Reggio Calabria. Un cantiere non sempre fortunato, tra partenze, stop, ripartenze e sequestro per irregolarità e mancanza di sicurezza.

Da qualche settimana i lavori sono ripartiti di buona lena all’interno della struttura, pronti a partire anche i lavori di demolizione esterna. Secondo quanto raccolto, la prossima settimana ci sarà l’avvio della nuova fase, che prevede anche la chiusura al traffico di alcune strade e il doppio senso di circolazione in altre.

Di circa 20 giorni la durata dei lavori relativi alla parte esterna, durante i quali comprensibilmente si potrà registrare qualche disagio e l’aumento del traffico nelle vie in prossimità del cantiere.

Sarà la “Porta culturale del Mediterraneo” di Reggio Calabria. È così che dopo anni in completo stato di abbandono l’ex cinema Orchidea rinascerà per dare lustro alla città.

La riconversione dell’ex cinema Orchidea è stata creata in modo da conservare la struttura portante dell’immobile esistente (travi, pilastri e porzioni di solai), con la demolizione di partizioni interne.

La nuova configurazione, inoltre, mira a creare una sorta di dialogo con il contesto urbano e paesaggistico. Addio dunque al “mostro” in cemento armato cui i reggini hanno dovuto far l’abitudine in questi ultimi decenni, benvenuta ad un’opera sostenibile ed inclusiva che contribuirà ad abbellire il centro storico cittadino.

Il progetto, approvato nei mesi scorsi dalla Giunta comunale reggina secondo gli indirizzi del programma di mandato del Sindaco, prevede la riqualificazione complessiva dell’intera struttura, attraverso un finanziamento a valere sul Pnrr, per circa 3,5 milioni di euro, e dei Patti per il Sud, per ulteriori 500 mila euro.