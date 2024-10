Serie B: i verdetti dopo l’ultima giornata. Clamoroso, Cosenza salvo

Questi i risultati dell’ultima giornata della stagione regolare:

Ascoli – Benevento 2-4

V. Entella – Cittadella 2-3

Trapani – Crotone 2-0

Livorno – Empoli 0-2

Cosenza – Juve Stabia 3-1

Venezia – Perugia 3-1

Chievo – Pescara 1-0

Frosinone – Pisa 1-1

Cremonese – Pordenone 2-2

Salernitana – Spezia 1-2

CLASSIFICA

Benevento 86

Crotone 68

Spezia 59

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo 56

Frosinone 54

Empoli 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

V. Entella 48

Cosenza 46

Ascoli 46

Pescara 45

Perugia 45

Trapani 44

Juve Stabia 41

Livorno 21

Benevento e Crotone promosse in serie A. Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone disputeranno i play off. Pescara e Perugia scontro play out, retrocedono in serie C Trapani, Juve Stabia e Livorno.

Ma un’altra partita decisiva per il Trapani sarà quella del 6 agosto quando al Collegio di Garanzia del Coni si discuteranno i due punti di penalizzazione. In caso di restituzione eviterebbe la retrocessione diretta. La eviterebbe anche in caso venisse restituito un solo punto mandando in C il Pescara.