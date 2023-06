Tiziano Ferro in concerto a Messina, sale l'attesa

“TZN 2023” è il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro che comincia proprio dal Fvg. La popstar festeggia i suoi 20 anni di carriera e presenterà per la prima volta dal vivo il suo ultimo disco “Il Mondo è nostro”.

Ferro ha venduto oltre 20 milioni di dischi tra Italia, Europa e America Latina, ha vinto un Grammy e due Latin Grammy. Il numero dei biglietti venduti per il tour è di 500mila; è il primo dopo 6 anni.

Per la tappa di Messina – in programma il 4 luglio – sono oltre 30mila i biglietti venduti sinora – come ribadito dallo storico organizzatore siciliano Carmelo Costa – con un pubblico proveniente da tutta l’Italia meridionale, ma anche dal Centro Nord Italia, con una enorme ricaduta economica sulla città e i comuni limitrofi. Ancora disponibili circa 7 mila tagliandi, “Se il mare fosse quello dello Stretto di Messina lo attraverserei anche a nuoto pur di venire in Sicilia”, ha scherzato Ferro ai microfoni di Gazzetta del Sud.

Il nuovo tour, partito il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro, segna il suo ritorno con l’ultimo album «Il mondo è nostro» («El Mundo es nuestro» nella versione per i Paesi di lingua spagnola), attualmente in testa alla programmazione di tutte le radio italiane con il nuovo singolo «Destinazione Mare», «…un inno alla vita nuova, una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo, ponendo la fiducia cieca nel futuro» e quella «duplicità fra testo crepuscolare e suoni di dance floor che è ciò che più mi appassiona in Destinazione Mare».