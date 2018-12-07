Più di 2000 etichette di vino, 200 di whisky e un caveau per le bollicine: inaugurata l'enoteca con scuola per barman e sommelier

Vini, distillati e champagne, saranno queste le punte di diamante del nuovo locale della periferia reggina. Nei giorni scorsi vi avevamo già annunciato la sua apertura, stiamo parlando del Cormaci Wine&Spirits.

“Abbiamo coronato un sogno – queste le prime parole del titolare, Antonio Cormaci, subito dopo il taglio del nostro – L’idea era quella di portare a Reggio Calabria una vera e propria enoteca e contemporaneamente siamo riusciti ad integrarvi anche una scuola di formazione per barman e sommelier”.

Un’enoteca con oltre 2000 etichette

Molto più di una semplice enoteca, un vero e proprio luogo in cui coltivare la passione per queste speciali bevande.

“Più di 2000 etichette di vini divisi tra bianchi, rossi e rosati – racconta il direttore Antonio Marcon – da non sottovalutare sono i distillati, contiamo infatti 200 etichette di whisky, il fiore all’occhiello della nostra azienda”.

Se c’è però qualcosa che i reggini di certo non si aspettavano di trovare in un locale, è il caveau. Cormaci Wine&Spirits ha deciso infatti di realizzare, all’interno dello stabile in cui sorge, una vera e propria taverna in cui conservare le “bollicine“. Champagne, Franciacorta, Valdobbiadene i nomi che saltano immediatamente all’occhio dei tantissimi reggini accorsi all’inaugurazione del nuovo locale.

Un locale pensato su misura per il cliente

Dal superalcolico più semplice al distillato più ricercato, Cormaci Wine&Spirits incarna l’enoteca pensata su misura per il cliente. “Continueremo a fornire i nostri cliente all’ingrosso – prosegue il titolare – ma allo stesso tempo riusciremo a coinvolgere nel nostro progetto anche le persone che desiderano acquistare al dettaglio”.

Una vera e propria ventata d’aria fresca arriva dunque in città, dove finalmente sarà possibile acquistare quegli alcolici un pò più particolari che, nel mondo vanno a ruba, ma qui sono un pò più difficili da trovare.

“Siamo orgogliosi della nostra struttura – conclude il direttore Marcon – perché attraverso quest’idea rivoluzionaria saremo in grado di abbracciare tutti i reggini”.

PER MAGGIORI INFO: Cormaci Wine&Spirits