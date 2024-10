Dopo 14 anni è ancora Reggina-Juventus. Paparesta: “Mai chiuso negli spogliatoi”

La partita infinita. Dopo quasi tre lustri si parla ancora della celeberrima gara tra Reggina e Juventus, ricca di polemiche e retroscena.

L’ex arbitro di Serie A Gianluca Paparesta torna su uno degli episodi che hanno creato maggior discussione nel calcio di casa nostra negli ultimi anni.

Stando ad alcune ricostruzioni, infatti, nel 2004 il direttore di gara sarebbe stato chiuso nello spogliatoio dall’allora dg bianconero Luciano Moggi dopo un Reggina-Juventus terminato per 2 a 1 in favore dei calabresi (con pareggio buono segnato da Zalayeta annullato negli ultimi minuti).

E’ lo stesso ex arbitro, tuttavia, a smentire quando tale ricostruzione ai microfoni di Sportitalia: “Sono 14 anni che si parla di questa storia incredibile. Sono delle leggende, nulla di tutto questo è mai accaduto. Moggi ha una colpa ce l’ha, ovvero si è vantato di qualcosa che non ha fatto. Dopo 14 anni ancora mi chiedono se è vero. Spesso capita che a fine partita ci sia del movimento, anche io sono stato presidente e so cosa significa quando vedi che non arriva il risultato per colpa di un probabile errore. Poi però tutto si chiarisce.”