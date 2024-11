2014 Tennis Europe Junior Masters Under 14/16 M e F – 2/5 Ottobre.

La invitiamo alla conferenza stampa di presentazione del torneo internazionale che si terrà, presso il Circolo Tennis “ Rocco Polimeni “, Domenica 28 Settembre, ore 11.30. Interverranno le massime autorità sportive ed istituzionali, insieme con gli inviati delle testate giornalistiche e radiotelevisive. La conferenza sarà coordinata dal giornalista RAI Tonino Raffa, affiancato dal collega Federico Strati. Al torneo prenderanno parte, sulla base del ranking internazionale 2014, 16 tennisti e 16 tenniste, Under 14 /16, in rappresentanza di 15 Paesi Europei. La Città di Reggio Calabria ha già avuto l’onore di ospitare la manifestazione nel triennio 2004/2006 e negli anni 2011,2012 e 2013. I tornei di qualificazione del Tennis Europe Junior Masters 2014 si sono svolti in 88 sedi; e l’appuntamento di Reggio Calabria rappresenterà la sintesi della più importante competizione giovanile a livello continentale. Al vincitore della categoria Under 16 M sarà attribuito il Premio d’Onore Trofeo dello Strigile Domenico Travia. Al vincitore della categoria Under 14 M andrà il Premio d’Onore Medaglia d’Oro Federico Bianco. Nella serata di sabato 4 ottobre, al fine di celebrare, nel centenario della nascita, la nobile figura dell’eroe “ Rocco Polimeni “, a cui è dedicato il nostro Circolo, è programmato alla presenza dell’Ambasciatore del Tennis Italiano “ Nicola Pietrangeli ”, un evento che, attraverso la proiezione di video ediapositive, ripercorrerà la storia del nostro Sodalizio e ricorderà alcune delle più esaltanti imprese agonistiche del nostro più grande tennista. Con l’auspicio di poter contare sulla Vostra qualificata presenza, colgo l’occasione per inviare, anche a nome del Consiglio Direttivo, i più cordiali saluti. online website