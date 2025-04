Redel Viola post Bisceglie, Cadeo: ‘Stare sereni e lavorare’

L’allenatore della Pallacanestro Viola in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Bisceglie, è rimasto insoddisfatto della fase offensiva dei neroarancio. Il coach dovrà lavorare, a suo dire, mentalmente sui suoi per le prossime due partite dei Play In Gold ed in vista dei Play Off.

La sconfitta contro Bisceglie

“Abbiamo rivisto la difesa dei migliori momenti, molta pressione e lucidità. Abbiamo dimostrato di rientrare con diversi break quando in difesa eravamo vivi ed in attacco abbiamo eseguito meglio. Invece in fase offensiva abbiamo espresso percentuali troppo basse sotto canestro, anche dalla lunga distanza ed ai tiri liberi. In una partita punto a punto incidono tanto”.

I motivi del gioco espresso