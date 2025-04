La Redel Viola si arrende contro Bisceglie al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la quarta giornata di ritorno del Play In Gold i Lions Bisceglie, tra le mura amiche. Traore non è stato convocato per i neroarancio. La Viola ha disputato tre buoni quarti, ma ha staccato la spina nel finale arrendendosi quasi completamente agli ospiti che si sono dimostrati compatti e con ancora molte energie da spendere. Adesso attendono alla squadra di Coach Cadeo, altre due importanti match contro Monopoli ed Avellino per una buona posizione nel ranking dei Play Off.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Simonetti. El Agbani da tre. Bangu per il 4 a 3. El Agbani per gli ospiti. Diversi errori da parte di entrambe le squadre. Simonetti guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Rodriguez per i pugliesi. Simonetti per il 7 pari. Bangu per il +2 della Viola. Dip dalla lunetta, zero su due. Ad El Agbani risponde Idiaru. Simonetti dalla lunetta, due su due. Trentini dalla media distanza per il 13 a 11. Okiljevic dalla lunetta, due su due. Dell’Anna per il +2 dei padroni di casa. Okiljevic dalla lunga distanza. Ani per il contro sorpasso. Si va al secondo quarto sul 17 a 16.

SECONDO QUARTO

Ad El Agbani risponde Paulinus. Ani per il 21 a 18. Amo per il -1 di Bisceglie. A Okiljevic risponde Dell’Anna. Bangu dalla lunetta, zero su due. El Agbani per il +2 degli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Rodriguez per Bisceglie. Rodriguez, due su due dalla lunetta. Dip dalla lunga distanza (23-32). Donati per il -7. Idiaru piazza la tripla del -4. Coach Saputo chiama Time Out. Dip dalla lunetta, due su due. Ani da tre. Coach Saputo chiama Time Out. Idiaru per il -1 della Viola. Si va all’intervallo lungo sul 33 a 34.

TERZO QUARTO

Rodriguez dalla media distanza. La tripla di Rodriguez vale il +6. Idiaru dalla lunga distanza. Rodriguez dalla lunetta, due su due. Simonetti, due su due ai liberi. Ancora Simonetti dalla lunetta, dopo aver subito un antisportivo, non trasforma il primo e segna il secondo tiro. Ani dalla lunetta, zero su due. Diversi errori da parte delle due compagini. Idiaru dalla lunetta, uno su due. Okiljevic da tre. Stamatis dalla lunetta, due su due. Dip dalla media distanza. Stamatis dalla lunetta, due su due. Amo, uno su due ai liberi. A Rodriguez risponde Stamatis dalla lunga distanza. Dell’Anna, uno su tre ai liberi. Rodriguez per il -3 degli ospiti. Si va all’ultimo quarto sul 48 a 51.

ULTIMO QUARTO

El Agbani da tre. Ani in gancio per il -4 dei neroarancio. Okiljevic dalla lunetta, due su due. Okiljevic dalla lunga distanza. Amo segna e subisce fallo, non trasforma il libero. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. El Agbani da tre. Ani segna e sbaglia il libero supplementare. Coach Cadeo chiama Time Out. Trentini per gli ospiti. Rodriguez dalla lunetta, uno su due. Ani dalla lunga distanza. Stamatis dalla lunetta, due su due. Okiljevic dalla lunetta, zero su due. Stamatis dalla lunetta, due su due. Rodriguez dalla lunetta, due su due. Risultato finale 59 a 69 per i Lions Bisceglie.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Lions Bisceglie (17-16,16-18,15-17,11-18)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 11. Ani 14, Paulinus 2, Simonetti 10, Boniciolli 0, Mazza NE, Cessel 0, Donati 2, Stamatis 11, Dell’Anna 5, Pisapia NE, Bangu 4. Allenatore Cadeo

Lions Bisceglie: Dancetovic 0, Dip 7, Rodriguez 20, El Agbani 18, Cavalieri 0, Amo 5, Macera NE, La Macchia NE, Trentini 4, Okljevic 15, Colombo NE. Coach Saputo

Arbitri: Antonio Capito di Lamezia Terme (CZ) e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.