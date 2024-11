l’IIS di Oppido Mamertina vince al gioco concorso Eureka

L’ennesimo successo per l’IIS di Oppido Mamertina (RC),l’ Istituto, formato dai Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Industriale (Informatica e Telecomunicazioni), con una finale combattuta ed entusiasmante, si è aggiudicato il Primo Posto dell’edizione 2016 di gioco concorso EUREKA, un gioco a quiz televisivo per gli Istituti d’Istruzione Superiore della provincia di Reggio Calabria. Il programma è andato in onda su RTV, canale 14 del digitale terrestre.

Le domande vertevano su argomenti di storia, geografia, storia dell’arte, musica, informatica, letteratura italiana e cultura generale.

Il percorso è iniziato con una sconfitta, nello sfida con il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, ma, grazie al ripescaggio, i ragazzi di Oppido hanno avuto la possibilità di disputare una seconda, vittoriosa, gara contro il Liceo Scientifico “M. Guerrisi” di Cittanova. E da lì è stato un crescendo. Gli alunni hanno, infatti, battuto, nei quarti e nelle semifinali, rispettivamente, l’Istituto Superiore “E. Fermi” di Bagnara e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Guerrisi” di Gioia Tauro.

Dopo, quindi, tre vittorie, la finale si è disputata tra l’Istituto d’Istruzione Superiore di Oppido M., il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, e l‘Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi” con sede associata ITAS “M Guerrisi” di Reggio Calabria. Lo scontro è stato entusiasmante per la preparazione di tutti i ragazzi che hanno partecipato, dimostrando una preparazione eccellente in tutte le discipline rispondendo senza alcuna difficoltà a domande difficili. I punteggi finali ottenuti dalle tre scuole sono stati: IIS Oppido Mamertina 115 – Liceo Scientifico “L. da Vinci” 105 – IIS “Righi- Guerrisi” 90.

I ragazzi di Oppido, accompagnati dal Sindaco ,Dott. Domenico Giannetta, dal Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Eburnea e dai docenti che li hanno seguiti e con loro hanno creduto in questa avventura, in tutte le gare hanno dimostrato oltre che competenza anche compostezza, sportività e prontezza, rappresentando in maniera eccellente la scuola e aggiudicandosi una meritata vittoria!

Il sindaco: “Ormai i ragazzi delle nostre scuole ci hanno abituati a successi continui che li vedono protagonisti in ogni tipo di evento o concorso, , ciò dimostra che il corpo docente della nostra scuola è competente e preparato ma sopratutto che i nostri giovani hanno voglia di riscatto e capacità di emergere in ambienti diversi da quelli che vedono spesso i ragazzi protagonista della cronaca. Ecco perché riteniamo essere molto importante il ruolo della scuola nelle piccole realtà locali quale quella di oppido e da qui il nostro sostegno come amministrazione comunale. Un grazie ai docenti e ai ragazzi. Continuate così”

Ricordando tutti i premi vinti negli ultimi anni dall’IIS di Oppido Mamertina :

A.S 2006/2007 .-PRIMO e TERZO premio nel concorso “Matematica e metodo: la Matematica del Novecento” indetto dalla Sezione Reggina Mathesis “F.Speranza” e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea SECONDO nel concorso “Matematica e metodo: dallo zero all’infinito” indetto dalla Sezione Reggina Mathesis “F.Speranza” e dalla Facoltà di Ingegneria dell’ Università Mediterranea .

A.S. 2013/2014: PREMIO “Medity Innovation” all’Esposizione Nazionale dell’Integrazione oltre la Sicurezza “MEDITY” di Caserta con il progetto “Sleep-Control: un approccio “low cost” per la rilevazione e la prevenzione dei colpi di sonno alla guida” .

A.S 2014/2015: VINCITORI del Concorso Nazionale del MIUR “La Scuola per EXPO 2015” con il progetto “Arduino e Tecnologia NFC per la sicurezza, la tracciabilità e l’anticontraffazione alimentare”, il prestigioso riconoscimento di rappresentare l’istruzione secondaria superiore della Calabria all’Esposizione Mondiale.

SECONDO POSTO al Concorso Nazionale “Fabbricando 2015 – Scuole in azienda”, presentando il progetto “Sleep-Contro.

SECONDO POSTO, riportato dall’alunno Sebastiano Pindilli del Liceo Scientifico, alle Olimpiadi Nazionali di Scienze Naturali; l’alunno è stato selezionato successivamente quale componente della squadra rappresentante l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Biologia in Danimarca.

A.S. 2015/2016

Sesto posto a livello regionale e PRIMO POSTO a livello provinciale nella gara a squadre delle Olimpiadi di Problem Solving, riconosciute dal MIUR come “iniziativa di valorizzazione delle eccellenze” in Italia.

La conduttrice Eva Giumbo ha consegnato ai tutti i partecipanti alla finale un braccialetto in argento ,realizzato da Gerardo Sacco due biglietti omaggio per il Teatro di “F. Cilea” di Reggio Calabria e ai vincitori un tablet.