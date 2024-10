A Condofuri l’evento culturale “Calabria Eterno Nóstos”

Una nuova iniziativa culturale ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte APS in collaborazione con Città del Sole edizioni e con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dellAspromonte e del comune di Condofuri.

L’evento dal titolo Calabria Eterno Nòstos si svolgerà martedì 7 dicembre alle ore 18,00 presso l’auditorium Comunale Angelina Romano di Condofuri. Il ricco programma culturale e artistico prevede la presentazione letteraria del romanzo Sei nelle mie radici dell’autrice calabrese Margherita Catanzariti, la quale racconterà le radici profonde della Calabria attraverso le pagine del suo libro in una discussione aperta agli interventi dell’editore Franco Arcidiaco, della giornalista Ilenia Borgia di Calabria dietro le quinte, del sindaco di Condofuri Tommaso Iaria e del presidente dell’ente Parco Leo Autelitano. Seguirà il concerto del gruppo reggino Fabio Macagnino trio (voce e chitarra) con Francesco Loccisano (chitarra battente) e Massimo Cusato (percussioni) e una zeppolata finale della vigilia dell’Immacolata offerta dall’organizzazione. Liniziativa mira a promuovere e valorizzare i centri dell’Aspromonte attraverso il coinvolgimento degli artisti e degli autori locali per raccontare e tramandare le tradizioni culturali, musicali ed enogastronomiche del territorio alla comunità locale e ai turisti. Per partecipare all’evento con ingresso gratuito sarà necessario il GREEN PASS rafforzato come previsto dalle nuove disposizioni governative.