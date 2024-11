A Locri il congresso sul processo esecutivo telematico

Anche per il 2015 riprende l’intensa attività formativa dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) – Sezione di Locri.

Venerdì 17 aprile, presso il Grand Hotel President, Siderno, i giovani avvocati si confronteranno con gli esperti della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense sull’attualissimo tema del processo esecutivo telematico.

Il programma dell’evento, suddiviso in due sessioni, è il seguente:

PRIMA SESSIONE 9.30-13-30

Estrazione di duplicati e copie informatiche dai Registri informatici di cancelleria

Impronte e riferimenti temporali ex DPCM 13.11.2014

Le notificazioni per il tramite della PEC

Le iscrizioni a ruolo dei procedimenti espropriativi dal 31 marzo 2015 (teoria)

Collegamento via SKYPE con il Consigliere del CNF Avv. Carla Broccardo e con l’Avv. Fabrizio Pettoello.

SECONDA SESSIONE 15.00-19.00

Pratica: iscrizione a ruolo di un pignoramento MOBILIARE

Pratica: iscrizione a ruolo di un pignoramento MOBILIARE PRESSO TERZI

Pratica: iscrizione a ruolo di un pignoramento IMMOBILIARE

Dopo i saluti dell’Avv. Gabriella Mollica (Presidente COA Locri) e dell’Avv. Serena Callipari (Presidente AIGA Sezione di Locri), interverranno il Dott. Rodolfo Palermo (Presidente del Tribunale di Locri) e l’Avv. Maria Gabriella Romeo (Referente per l’informatica COA Locri). Le relazioni saranno curate dai due componenti del Gruppo di lavoro della FIIF, Avv. Maurizio Reale e Avv. Andrea Pontecorvo.