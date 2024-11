Brillante inizio stagione per Piloti per Passione. A Sambatello svetta Domenico Polizzi

di Nicolino D’Ascoli – Il team reggino Asd Piloti per Passione, presieduto dal Dott. Giuseppe Denisi, ha brillantemente iniziato la stagione agonistica 2015 a livello organizzativo con lo slalom Gallico – Sambatello, mentre a livello sportivo agonistico ha preso parte alle più importanti ed impegnative gare automobilistiche del sud Italia raccogliendo prestigiose vittorie sia di Classe sia di Gruppo.

La scuderia automobilistica ha sede a Sambatello nell’hinterland reggino alle falde dei primi contrafforti dell’Aspromonte, in quella che è la grande vallata del Gallico.

Oltre l’aspetto prettamente agonistico, l’intero staff si è messo – ancora una volta – in luce per le brillanti doti organizzative, riuscendo tra mille difficoltà ad approntare questa manifestazione di slalom – denominata 6° Trofeo Città di Sambatello – che ha fatto giungere in riva allo Stretto i più qualificati piloti meridionali della specialità e fatto convergere lungo i caratteristici e tortuosi tornanti del tracciato una miriade di spettatori anche dalla vicina Sicilia.

La manifestazione di slalom, è stata pianificata nei minimi dettagli dallo staff dal Team dell’Asd Piloti per Passione presieduta dal Dott. Giuseppe Denisi – società affiliata all’ASI – e valida quale terza prova del campionato regionale Slalom CSAI; tanto da ricevere numerose attestazioni di stima e gratitudine sia da parte dei piloti sia degli addetti ai lavori.

La Gara è stato anche un momento di solidarietà, infatti il Team Piloti per Passione sostiene l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) di Reggio Calabria.

Il successo è arriso al siciliano di Adrano, Domenico Polizzi della Catania Corse, abile a domare la sua Elia Avrio ST09 giungendo al traguardo in 1’ 59” e 20 (1’ 59” e 94 nella prima manche), alle sue spalle a 2” e 75 ancora un altro siciliano Francesco Schillace della TM Racing su radical SR4, al terzo posto assoluto si è piazzato il trapanese Pietro Raiti della Catania Corse con prototipo Radical ProSport ancora da “domare” che ha stoppato i cronometri sul tempo di 2′ 02” e 09. Brillante quarto posto per Francesco Lombardo della Jonia Corse Giarre su Fiat 126 Suzuki (2′ 03” e 46), che ha preceduto nell’ordine – per i primi posti – Alfonso Casillo della New generation Racing su Elia Avrio ST09 (2′ 03” e 85), Gaetano Piria della New Generation Racing su Elia Avrio ST09 (2′ 05” e 40), Francesco Bevacqua su Renault 5 GTT (2′ 15” e 18), Salvatore Scavo su Peugeot 205 R (2′ 19” e 83), Eugenio Catizone su Renault 5 GTT (2′ 20” e 12), Massimo Albanese su Citroen Saxo 16 V (2′ 20” e 79).

Tra i vincitori di gruppo da menzionare Francesco Scorzafava (RS), Tommaso Rotella (ADB), Francesco Battaglia (N), Luca Miceli (A), Domenico Morabito (VBC), Francesco Bevacqua (S), Francesco Lombardo (PS), Domenico Polizzi (SPS).

Ottima prova – per la soddisfazione del Direttore Sportivo Elisa Denisi – anche da parte dei piloti della Scuderia organizzatrice, infatti Francesco Battaglia si è piazzato primo nel Gruppo N e primo nella classe N3, Domenico Battaglia primo nella classe A2, Angelo Palamà primo nella classe A3, Domenico Morabito primo nel Gruppo VBC e primo nella classe VBC 700/GR2, Filippo Crupi primo nella classe S1 e Massimo Albanese primo nella classe S5.

Prestigioso primo posto assoluto nella speciale classifica di Scuderia per la New Generation Racing che ha preceduto – per i primi posti – la Jonia Corse di Giarre e il Team organizzatore Asd Piloti per Passione.