ABIO Reggio Calabria organizza un Corso di formazione per aspiranti volontari

Il 22 Gennaio 2015 avrà inizio un Corso di formazione per i volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – che opereranno presso la Pediatria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Il Corso si svolgerà presso il Centro Studi “A. Spinelli” Via Melacrino, 21 c/o Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Il primo incontro sarà realizzato il: 22 Gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il Corso è composto da 5 lezioni e precisamente:

 un incontro informativo un incontro di selezione – autovalutazione lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e approfondimenti sull’importanza del gioco in ospedale un seminario psico – motivazionale

e 60 ore di tirocinio in ospedale

Per partecipare è indispensabile iscriversi telefonicamente e/o via email.L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.Informazioni ed iscrizioni:email: formazioneabiorc@hotmail.com tel:3278437087