Referendum: il dato dell’affluenza per Reggio e provincia

Ultime notizie sui risultati del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Alle 15 di oggi, 21 settembre 2020, si sono definitivamente chiuse le urne. Nell’election day gli italiani hanno dovuto esprimere la loro preferenza per il referendum, le elezioni regionali ed anche quelle comunali.

I primi spogli riguardano proprio il taglio dei parlamentari. Secondo i dati del Viminale vince il Sì con il 69% mentre i ‘No’ sono poco meno del 31%. L’affluenza alle urne per il referendum costituzionale si è attestata al 54,3%. In Calabria il divario cresce ancora di più con il 77,36% di sì e 22,64% di no. Il dato è ancora parziale, in quanto è indicativo di 1.884 sezioni scrutinate su un totale di 2.421.

Leggi anche

Nel comune di Reggio Calabria sono state fino ad ora scrutinate 162 sezioni su 218. Sono 45.531 (67,7%) gli elettori che hanno detto “si”, mentre sono 21.720 (32,3%) i votanti che hanno espresso un voto favorevole.