Al Castello Aragonese la mostra di Hassan Vahedi

Il primo aprile inaugura la mostra dell’artista iraniano Hassan Vahedi al Castello aragonese.

L’esposizione dall’immaginifico nome di “Creato” resterà aperta fino al 25 aprile ed è stata promossa dall’associazione culturale Cartastraccia con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dell’ambasciata dell’Iran.

Per questa occasione l’associazione Cartastraccia offre una serie di letture, laboratori e visite gioco per i bambini e le famiglie. Sono infatti previste attività gratuite per avvicinare bambini e ragazzi alla pittura di Hassan Vahedi e alle tematiche emergenti dal percorso espositivo, che coinvolgono la Biblioteca comunale Pietro De Nava e le scuole d’infanzia e primarie del territorio.

In particolare, una vetrina bibliografica sarà allestita presso la Biblioteca comunale Pietro de Nava (via Demetrio Tripepi, 9) e mercoledì 19 aprile alle ore 16.30 l’associazione aspetta i bambini a partire dai 3 anni e i loro familiari per presentare la mostra, leggere ad alta voce una selezione di albi illustrati e condurre un piccolo laboratorio (attività a ingresso libero fino a esaurimento posti).

Per le scuole d’infanzia e primarie sono previste visite gioco al Castello Aragonese e laboratori intorno all’esposizione tutte le mattine dal 18 al 21 aprile 2017. I dirigenti scolastici e gli insegnanti possono prenotare le attività scrivendo all’associazione (straccialacarta@gmail.com).