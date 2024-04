1° maggio in festa: un'esplosione di sapori al Funny Club

Il primo maggio, una giornata di festa e di riposo, è l’occasione perfetta per concedersi un pranzo ricco e festoso. Il Funny Club, noto per la sua atmosfera gioiosa e accogliente, invita tutti a celebrare questa giornata con un menù che promette di soddisfare ogni palato.

Il pranzo del 1° maggio al Funny Club

La festa inizia con un’ampia selezione di antipasti. Immaginatevi di iniziare con i robusti fagioli alla messicana, seguiti dalle tradizionali polpette della nonna, per poi passare a una raffinata tortiera di melanzane. Le verdurine pastellate croccanti aggiungono un tocco leggero prima di immergersi nella caponatina alla siciliana e nel tagliere di formaggi, che celebra i sapori autentici italiani con un assortimento di salumi caserecci.

Per il primo piatto, il Funny Club propone due opzioni: i maccheroncini al ferretto con salsiccia e melanzane per i tradizionalisti, e un creativo risotto mantecato con speck, radicchio e scamorza per chi ama le novità. Il secondo piatto continua su questa doppia via con una grigliata mista classica e una tagliata di scottona nordland con verdure selvatiche e provolone per un piatto più contemporaneo.

La dolcezza arriva con le delizie fatte in casa del Funny Club, mentre la frutta di stagione offre una conclusione leggera e rinfrescante al pasto. Il tutto viene accompagnato da bevande selezionate, acqua o vino rosso, per brindare alla giornata.

Il prezzo di 29 euro a persona per un menù così completo è un invito a non perdere questa occasione speciale. E per i piccoli ospiti, il Funny Club ha pensato a un menù a loro dedicato per 15 euro, inclusivo di accesso al parco giochi.

Ubicato in Via Tirrenica 5, di fronte al Bingo, il Funny Club è il luogo ideale per trascorrere il 1° Maggio in allegria e buona compagnia. Per prenotazioni, il numero da contattare è 3924055945. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di festeggiare con gusto il giorno della festa dei lavoratori al Funny Club, dove il divertimento e il palato si incontrano.

Maggiori informazioni

Funny Club – Pummaroru si trova in via Tirrenica n.5 (di fronte Bingo).

È gradita la prenotazione 3924055945

Segui le pagine Facebook e Instagram.