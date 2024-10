All’Hostaria dei Campi, una… ‘Milanese’ in Calabria

Una milanese in Calabria. Approda con tanto di bagaglio e la sua immancabile e tipica cottura nel burro chiarificato sua maestà la ‘Milanese‘. Un piatto fuori dagli schemi calabresi ma che l’Hostaria adotta nel modo più calabro che conosce; la ‘Milanese‘ dell’Hostaria infatti viene accessoriata di salsa nduja (a parte) per chi vuole provare anche qualcosa di diverso.

Non si deve far altro che prenotare subito e gustarla senza indugi. E’ un piatto abbondante che va benissimo per due persone ma che ne “sfida” anche una sola.

La cotoletta alla milanese fa parte di un cambio menù che vi stupirà, tantissime nuove pietanze da provare per stuzzicare ogni palato.

L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi I tronco, 30. Consigliata la prenotazione allo 0965/324003.