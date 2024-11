Al Catona Teatro va in scena l’opera lirica “La Traviata”

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio al Catona Teatro andrà in scena l’opera lirica più rappresentata al mondo: La Traviata.

Tratta dal dramma di Alexandre Dumas figlio “La signora delle camelie” e scritta dal compositore Giuseppe Verdi, l’opera lirica messa in scena al Catona teatro sarà diretta da David Crescenzi, per la regia di Mario De Carlo, con le voci e i suoni magistrali del coro lirico e dell’orchestra del teatro “Cilea” di Reggio Calabria.

Organizzatrice dell’evento, la Morgana inCanta, associazione Culturale no profit reggina, dedita a conservare e diffondere la cultura italiana nelle sue varie espressioni artistiche.

Con questo evento, la Morgana inCanta si presenta per la prima volta con un titolo d’opera all’ attenzione diretta del pubblico reggino, in un’edizione classica, sontuosa e raffinata, rispettosa della grande tradizione ma al tempo stesso raccontata con moderna sensibilità, ideando per l’occasione una riscrittura della regia che prevede in questo caso un impiego sapiente della tecnologia audiovisiva con funzione e valore drammaturgico: l’immagine non si limita soltanto a decorare, ma ‘proietta’, cioè arricchisce di senso il groviglio intimo degli stati d’animo e lo amplifica visualizzandolo.

Nella sua partitura ritroveremo dunque alcune delle scene più celebri del melodramma di tutti i tempi: la cabaletta di Violetta Sempre libera, l’aria di Germont padre Di Provenza il mar il suol, lo struggente e musicalmente rivoluzionario , assolo della protagonista Amami Alfredo, i Cori di Zingarelle e Matadori e, primo su tutte, il famoso Brindisi, Libiamo ne’ lieti calici, assurto a simbolo dell’Opera Lirica stessa.

Sotto la direzione artistica di Serenella Fraschini, la guida di due artisti dalla carriera internazionale (il regista Mario De Carlo e il direttore d’orchestra David Crescenzi) e il prezioso apporto dell’Orchestra del Teatro F. Cilea e del Coro Lirico F. Cilea, i personaggi immortali rivivranno ancora, sostenuti da giovani professionisti lirici, già proiettati verso una luminosa carriera.