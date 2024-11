Al via la seconda lotteria organizzata da Occupy Canile a Reggio Calabria.

di Federica Geria – Dopo il successo della prima lotteria, Occupy Canile ne organizza una seconda.

Tutte le quote versate dai partecipanti, serviranno ad aiutare i cagnolini del canile di Mortara.

Partecipare è davvero semplice:

1) Scrivete un post sulla bacheca dell’evento Facebook (no messaggi privati) con il numero o i numeri desiderati. Prima di prenotare vi preghiamo di controllare nella descrizione dell’evento se il numero è ancora disponibile (basta continuare a leggere per arrivare alla visualizzazione dei numeri). La prenotazione bloccherà il numero per 3 giorni, in questo periodo devono essere eseguiti i passaggi seguenti, altrimenti verrà cancellata; 2) Una volta prenotato il numero potete effettuare il pagamento di 10 € per ogni numero richiesto, con una delle seguenti modalità: – bonifico Banca Prossima IBAN IT24T0335901600100000075792 intestato a “DACCIUNAZAMPA ONLUS” – postepay: codice da richiedere con messaggio privato a Roberto Saccà o Klelia Falcomatà ; – paypal: dacciunazampaonlusrc@gmail.com; 3) Al fine di velocizzare i tempi, fatto il pagamento vi chiediamo di inviare CON MESSAGGIO PRIVATO ESCUSIVAMENTE AD Occupy Canile o questo account la ricevuta del versamento (foto con smartphone, screenshot, qualunque modalità va bene purchè siano visibili gli estremi del versamento).

Una volta inviata la ricevuta il numero sarà definitivamente vostro!

Il premio andrà al possessore del numero 1° estratto sulla ruota di Bari del sabato successivo alla chiusura della lotteria e sarà composto dai seguenti prodotti:

1 cuscinone 1 medaglietta a scelta da personalizzare 1 shampoo chocotherapy 3 giochini “bECOThings” (giochi ecologigi realizzati in gomma di lolla di riso naturale e atossica) 10 sacchetti 100% riciclabili per raccolta escrementi 1 biscotto formaggio e riso a forma di osso 1 osso da masticare 2 confezioni di bastoncini da masticare 2 confezioni di stuzzichini Bone Fruit 1 spazzola

Solo 90 numeri per avere l’occasione di aggiudicarvi questo splendido premio. “Grazie a tutti coloro che avranno la pazienza di seguire questi indispensabili passaggi, ma soprattutto… GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO CONTRIBUTO IN FAVORE DEI PELOSI DI MORTARA!”

https://www.facebook.com/events/495111303965207/495144120628592/?notif_t=plan_mall_activity