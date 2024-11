Anche a Reggio Calabria arriva il Flyboard, al Lido ‘Stella Marina’.

-di Laura Maria Tavella. Anche a Reggio Calabria arriva il Flyboard, lo sport acquatico celebre su Youtube e da poco arrivato anche in Italia.Negli Stati Uniti il flyboard è già un fenomeno: si tratta di una tavola, da agganciare ai piedi grazie ad apposite calzature, che spara un getto d’acqua dalla base, facendoti letteralmente decollare (vedi foto). Il Flyboard, dunque, non è altro che una macchina che permette la propulsione sott’acqua e in aria, collegata ad una moto d’acqua.A Reggio Calabria il Flyboard si pratica solo presso il “Lido Stella Marina” (Pentimele).Le sensazioni sono indescrivibili, basta guardare le foto: provare per credere!