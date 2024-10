Dalle passerelle alla coltivazione del cedro, Angela: “Ho scelto i campi della Calabria”

"Ho capito che quella non era la vita che volevo". La storia di una giovane modella che sceglie di tornare in Calabria e rilanciare uno dei suoi frutti più pregiati

Il suo nome è Angela Mandato e da piccola sognava di calcare le passerelle più importanti della moda. Il suo sogno si è realizzato e dopo qualche anno nel settore dello spettacolo ed il concorso a Miss Italia, la giovane decide di tornare nella sua terra.

L’obiettivo di Angela, 29 anni, è quello di rilanciare la storica lavorazione del cedro, un agrume veramente particolare, tra i simboli più ricorrenti della nostra regione.

“Ho capito che quella non era la vita che volevo – racconta – I miei nonni e i miei bisnonni coltivavano questo frutto. Per i miei prodotti uso le loro ricette e sono apprezzati ovunque”.

Insieme al fratello ed al cugino e grazie all’incoraggiamento del padre, Angela ha aperto l’impresa “Officine dei Cedri” in una delle zone più famose per la coltivazione dell’agrume: Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza.

Il comune fa parte della cosiddetta Riviera dei Cedri, una zona famosa per la produzione del cedro Liscio Diamante, tanto pregiato quanto raro. Non a caso, a Santa Maria del Cedro, arrivano ogni anno rabbini da ogni parte del mondo per scegliere i cedri “perfetti” da utilizzare durante la festa del Sukkot, una delle più importanti della religione ebraica.

Per i suoi liquori e per le sue marmellate, Angela ha ottenuto anche la certificazione kosher:

“Ne sono molto fiera perché i rabbini non la rilasciano a tutti”.

Resta in lei il rammarico per il fatto che sempre meno agricoltori scelgano di coltivare il cedro.

“È un lavoro molto faticoso e da qui tanti giovani emigrano – spiega – invece dobbiamo cercare di farli tornare. Io sono rientrata e ora sono davvero felice”.

