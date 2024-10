Assocazione Attendiamoci: una speciale Via Crucis al Villaggio dei Giovani

Si celebrerà questo venerdì 16 marzo alle 19.00 una speciale Via Crucis al Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e gestito da Attendiamoci Onlus.

Un momento semplice, particolare, forte, organizzato dai gruppi associativi e aperto alla cittadinanza tutta, nella struttura emblema del messaggio pasquale: trasformare un luogo di morte in una possibilità di vita speciale, perseguendo la missione di residenzialità educativa avviata da Attendiamoci Onlus nel bene di Via Gebbione a Mare al refrain di “dove è odio che io porti l’amore”.

Nel più ampio calendario di attività formative anche a beneficio di famiglie e giovani coppie, Attendiamoci ha organizzato “Cibo ed emozioni: conoscere per prevenire” momento di condivisione finalizzato alla comprensione dei significati del cibo e degli accorgimenti utili per la promozione della salute attraverso la nutrizione. L’incontro si terrà sabato 17 marzo alle 17.30 alla Casa dei Giovani “Peppe Condello”, Via Cardinale Portanova 184, Reggio Calabria e vedrà la preziosa collaborazione degli esperti Emilio Chininea, nutrizionista, e Antonia Sergi, psicologa psicoterapeuta.

E l’aggregazione continua ad essere protagonista al Villaggio dei Giovani nella serata di sabato 17 marzo con “mEATing” momento di convivialità e fundraising a supporto delle attività associative per l’integrazione dei giovani svantaggiati.

Fonte: Ufficio Stampa Attendiamoci