Associazione Anassilaos: ecco tutti gli appuntamenti di Gennaio

GIOVEDI’ 15 GENNAIO ORE 19,15 CHIESA SAN GIORGIO

N.B: La prevista cerimonia di consegna delle borse di studio “Giovanni Messineo” è rinviata a data da destinarsi.

MARTEDI’ 20 GENNAIO ORE 17,30 SALA SAN GIORGIO

Nel Centenario della pubblicazione della Spoon River Anthology di Edgar Lee Masters (1915/2015) l’Associazione dedicherà tre incontri all’opera poetica che ha costituito una sorta di testo cult per tanti giovani e adole-scenti italiani. 1^ Incontro. Conversazione della Prof.ssa Francesca Neri.

VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 ORE 19,00 CHIESA SAN GIORGIO

80° Consacrazione e inaugurazione della Chiesa di San Giorgio al Corso/Tempio della Vittoria (1935/2015). 1° Incontro. Presentazione dell’opera di Antonio Marrapodi “La Parrocchia di San Giorgio al Corso/Tempio del-la Vittoria”. Interverrà il dott. Francesco Arillotta, storico, componente della Società di Storia Patria per la Calabria. Sarà presente l’Autore. N.B: la prevista cerimonia di consegna del Premio Anassilaos 2014 per la Coopera-zione e la Solidarietà dei Popoli al Maestro Mons. Marco Frisina, compositore e maestro direttore della Pontificia Cappella Lateranense è stata rinviata per proble-mi organizzativi a domenica 8 febbraio p.v.

MARTEDI’ 27 GENNAIO 2015 ORE 17,30 SALA SAN GIORGIO

70° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIA-LE (1945-2015). 1° INCONTRO. Giorno della Memoria nel 70° Anniver-sario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz , av-venuta il il 27 gennaio del 1945 ad opera delle truppe dell’Armata Ros-sa. Conversazione del prof. Antonino Romeo. Lettura di testi, in versi e in prosa, ispirati alla Shoah a cura dei Poeti del Lunedì di Anassilaos

VENERDI’ 30 GENNAIO 2015 ORE 17,30 – CHIESA SAN GIORGIO

Nel 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-1321), l’Associazione Culturale Anassilaos realizzerà in collaborazione con Università, Enti e Istituzioni culturali una serie di manifestazioni e incontri. 1° Incontro. Lettura integrale della Commedia affidata ad autorità, amici, studiosi, giovani, ciascuno dei quali è invitato a leg-gere almeno un canto dell’immortale poema che, come scrisse Papa Benedetto XV nella Enciclica celebrativa del VI centenario della mor-te di Dante, “meritatamente ebbe il titolo di divina, poiché pur nelle varie finzioni simboliche e nei ricordi della vita dei mortali sulla terra, ad altro fine non mira se non a glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità, premia e puni-sce gli uomini, sia individualmente, sia nelle comunità, secondo le loro responsabilità”