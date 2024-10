Atletica: la reggina Monia Cantarella con un lancio monstre fa tremare lo Stadio Raciti di Siderno

La pluri-Campionessa Italiana (16 Titoli Italiani) ed atleta reggina Monia Cantarella, allenata da uno dei migliori tecnici ed esperti in Italia del settore Lanci Prof . Mimmo Pizzimenti e dal 2019 anche sotto la guida tecnica per la preparazione atletica presso la ASD SPORTING CLUB(RC) del Coach Prof. Marco Vitale, ai Campionati Regionali e Assoluti di Siderno del 14/15 Settembre 2019, si impone e stravince, con un lancio monstre, che fa tremare la pedana dello stadio, migliorando ancora il suo lancio a 16,28mt che diventa subito Personal best e nuovo Primato Regionale.

La nuova misura, la porta ad un soffio dalla Campionessa Italiana in carica Chiara Rosa.

Il sodalizio tra i due Tecnici, il rispetto e le enormi qualita’ della Cantarella fanno ben sperare .