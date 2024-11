Attesa a Reggio Calabria per Cammariere. L’orafo Gerardo Sacco gli consegnerà il “Riccio d’argento”

Si va verso il tutto esaurito a Reggio Calabria per l’atteso concerto di Sergio Cammariere del prossimo 14 marzo, per la prima volta nella splendida cornice dello storico Teatro Cilea. Per questo grande ritorno nella sua regione, a pochi mesi dalla pubblicazione del bellissimo album “Mano nella mano”, il musicista e compositore crotonese sarà accompagnato da una grande band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni ed, eccezionalmente, Fabrizio Bosso alla tromba. L’evento costituisce il quarto appuntamento di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma edizione della rassegna-festival regionale del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna e il secondo appuntamento di “Reggio d’Autore”, la rassegna reggina fortemente voluta dall’Assessore comunale alla Cultura Patrizia Nardi.

A Reggio Calabria, Sergio Cammariere riceverà il “Riccio d’Argento” di “Fatti di Musica”, premio ai Migliori Live d’Autore di ogni stagione, realizzato dal celebre orafo crotonese Gerardo Sacco. Per l’occasione, sarà lo stesso Sacco a consegnarlo personalmente a Cammariere nella nuova versione, tutta in argento, realizzata appositamente ed esclusivamente per “Fatti di Musica”. Il concerto inizie

rà alle ore 21.00 e durerà oltre due ore. Cammariere eseguirà a modo suo, con immancabili improvvisazioni al pianoforte e atmosfere tra cantautorato e jazz, tutti i suoi grandi successi, a cominciare da “Tutto quello che un uomo”, l’hit single del Sanremo 2003, fino ai nuovi brani di “Mano nella mano”, in cui dimostra di aver raccolto l’eredità della migliore scuola della Canzone d’autore italiana. Numerosi i riconoscimenti ricevuti in questi anni da Cammariere: dal “Premio de Andrè” alla prestigiosa “Targa Tenco” nel 2002, dal Premio della Critica al Sanremo 2003 a vari premi per le sue composizioni. A Reggio, riceverà l’abbraccio e il calore della sua terra, pronta ad applaudirlo da ogni angolo del teatro in una serata che si preannuncia indimenticabile.

Gli ultimi biglietti rimasti per assistere al concerto sono disponibili nei punti abituali e Ticketone (A Reggio: New Taxi 330 e B’art, entrambi su corso Garibaldi).

Dopo il concerto di Sergio Cammariere, la prestigiosa rassegna che in questi anni ha regalato alla Calabria i più grandi eventi italiani e stranieri proseguirà con Fabrizio Moro il 27 marzo al Garden di Rende e Loredana Bertè il 16 aprile al Rendano di Cosenza. Confermato, e già in prevendita, anche l’unico concerto in Calabria dei Subsonica il 13 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro (Informazioni sugli eventi di “Fatti dio Musica” sono disponibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it).