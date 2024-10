Bagnara, festeggiamenti Maria del Monte Carmelo

Dal 07 al 17 luglio si rinnova il tradizionale appuntamento con la fede mariana. “Prendici per mano Maria” queste le prime parole pronunciate da Papa Francesco nella sua omelia del 1 gennaio 2019 che si leggono ad apertura del manifesto che illustra i dettagli del programma dei festeggiamenti religiosi. I dettagli forniti in una nota da Santo Versace, Priore della Nobile Arciconfraternita Maria S.S. de Carmelo di Bagnara Calabra. I momenti in programma per i festeggiamenti religiosi consentiranno a fedeli e visitatori di vivere intensi momenti liturgici di autentica fede e devozione.

I festeggiamenti solenni avranno luogo domenica 14 luglio alle ore 20.00 con l’apertura ed esposizione della Sacra Effige di Maria SS. del Monte Carmelo, la Santa Messa alle ore 21.00 celebrata da Mons. Rosario Pietropaolo Abate e il giro per le vie cittadine del complesso bandistico “Cittá di Bagnara”.

Lunedì 15 si susseguiranno le Sante Messe che per l’occasione saranno officiate da Padre Pasquale Triulcio, Don Pasquale Lombardo e alle ore 10.30 la solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Mons. Giovanni Polimeni, Vicario Generale della Curia Arcivescovile, nella stessa serata alle ore 19.30 saranno celebrati i Vespri solenni alla presenza delle Congreghe Cittadine.

Martedì 16 le celebrazioni saranno a cura di Padre Sandro Pantoli e di Don Francesco Panuccio e alle ore 11.00 la Solenne Concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Reverendissimo Fr. Alzinir Francisco Debastiani, OCD – Delegato Generale per l’Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi. Infine l’appuntamento con la tradizionale processione del simulacro della Beata Vergine che dalle 19.00 percorrerà le vie principali della Parrocchia per culminare con un bellissimo spettacolo di fuochi pirotecnici da piattaforme galleggianti.