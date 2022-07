Personale, la Metro City cerca 10 specialisti area tecnica

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente metropolitano il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti, categoria giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 36 mesi. Nel dettaglio la procedura concorsuale ha l'obiettivo di individuare dieci unità di personale (non dirigenziale) con profilo professionale di Specialistica Area Tecnica - Ingegnere.

Tra i requisiti per il profilo di Specialista Area Tecnica si richiede: Diploma di Laurea del vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria Edile o Ingegneria Civile.

Per il profilo di Specialista Area Tecnica - Ingegnere: Diploma di Laurea del vecchio ordinamento oppure Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria Edile o Ingegneria Civile ovvero Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata a uno dei Diplomi di Laurea sopra specificati equipollenti per legge, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto.

Tutte le le info e il bando di concorso disponibili sul sito istituzionale della Città metropolitana di Reggio Calabria, sezione "Albo on line" disponibile QUI.