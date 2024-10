Basket: il grande colpo messo a segno dalla Dierre

Nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’ambizioso roster bianco-blu affidato alla guida del tecnico Giuseppe Cotroneo, la Dierre firma un giovane di assoluta prospettiva.

Aleksa Petrovic è un nuovo giocatore della Dierre: ala serba di due metri. Classe 2004, di formazione italiana.

E’ cresciuto alla Scuola New Basket Latina, con cui ha partecipato ai campionati giovanili Gold ed Eccellenza, ed alla Serie C Laziale.

Giocatore atletico, dotato anche di ottimo gioco perimetrale e raggio di tiro, indifferentemente impiegabile nello spot di n. 3 e 4.

Atleta d’impatto che si va ad aggiungere alle conferme dei vari Capitan Laganà, Vukosavljevic, Barrile, Fazzari, Ripepi e la new entry Giovanni La Mastra.