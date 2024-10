Basket: arriva la prima storica vittoria per la Farmacia Pellicanò

Arriva in casa contro Bergamo la prima storica vittoria in serie A per la Farmacia Pellicanà Reggio Calabria Bic. Un premio agli enormi sacrifici della società e dello staff tecnico ed un punto di partenza per continuare la stagione con maggiore forza e convinzione.

Il tabellino del match:

Farmacia Pellicanò RC BIC – SBS Bergamo 48-40

Reggio Calabria: Cardoso 17, Hosseini 7, D’Anna 11, Ivanov 2, Rukavisnikovs 5, Ranales 4, La Terra 2, Billi, Bundzins n.e.

All. Cugliandro, ass. All. Marcianò.

Bergamo: Gabas 13, Airoldi 8, Carrara 6, Bombardieri 9, Nava 2, Spickus 2, Canfora n.e. , Filippi n.e.

Arbitri: Restuccia – Politi

Parziali: 11-10; 16-10; 13-12; 8-8.