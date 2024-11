Basket: la Viola scivola in casa contro Scafati 65-72. Coach Benedetto: ”Troppo poco in attacco”.

La Viola non riesce a trovare il riscatto dopo il ko di Treviglio, soccombendo contro Scafati con il punteggio di 65-72. I neroarancio non trovano il loro passo abituale nonostante la grande spinta del pubblico di casa (3000 spettatori stasera al PalaCalafiore) e restano così fermi a quota 22 punti in classifica. Per i ragazzi di coach Gianni Benedetto, con un Erik Rush non ancora a pieno regime, è stata un gara di grande sofferenza lungo tutto l’arco dei quaranta minuti in cui i neroarancio, solo a tratti sono riusciti a limitare il gioco dei campani di coach Finelli. Per la Viola, domenica prossima nuovo impegno casalingo contro Tortona.

“Con questi numeri in attacco in casa non si vince mai”. E’ questo il primo, amaro, commento in sala stampa nel post partita di Viola-Scafati, di coach Gianni Benedetto. “Abbiamo fatto troppo poco con gli esterni – ha aggiunto il tecnico neroarancio – e contro una squadra ben strutturata come Scafati diventa tutto troppo complicato. Male anche sui rimbalzi e poco precisi nei tiri liberi. Insomma una prestazione nettamente al di sotto delle nostre possibilità, senza nulla togliere ai meriti e alla qualitaà messe in mostra dai nostri avversari. Scafati è un team ben diverso rispetto all’inizio del campionato, anche in virtù dei tanti investimenti fatti negli ultimi tempi. Pensavamo che con il rentro di Rush tutto sarebbe diventato più semplice ma in realtaà così non è. Serve l’impegno di tutti, sempre, e d’altra parte Erik non è ancora al meglio della condizione. Ora dobbiamo solo pensare a tornare in palestra e riprendere a lavorare a testa bassa, per cercare di ritrovare la giusta intensità lungo tutti i quaranta minuti”.

TABELLINO

Viola-Scafati 65-72 (12-25; 18-4; 23-20; 12-23)

VIOLA: Deloach 8, Casini 6, Azzaro, Rezzano 18, Lupusor 1, Spissu 4, Rossi 10, De Meo, Rush 8, Ammannato 10.

Coach: Gianni Benedetto

SCAFATI: Spinelli 18, Zaccariello, Evans 13, Lestini 11, Ghiacci 5, Ruggiero 13, Simmons 8, Matrone, Bisconti 4, Sanguinetti.

Coach: Alessandro Finelli

Arbitri: Gianluca Gagliardi di Anagni, Alex D’Amato di Roma e Andrea Longobucco di Ciampino

Fonte: www.violareggiocalabria.it