La Pallacanestro Viola fermata al PalaCalafiore dalla Pavimaro Molfetta

Match importante per la Pallacanestro Viola contro Molfetta. Recupera Luca Sebrek ancora out Giulio Mascherpa per lo scontro diretto della nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021 del girone D2. Entrambe le squadre hanno ben figurato raccogliendo però molto poco in termini di punteggio.

PRIMO QUARTO

I primi due punti firmati da Barrile, risponde Mazic. Dell’Uomo da tre, risponde Barrile (5-5). Barrile piazza una tripla. Fall guadagna la lunetta e fa 1 su 2, il punteggio è di 9 a 5 a sei minuti dalla fine. Genovese dal perimetro per il 12 a 5 dei neroarancio. Antisportivo per Barrile. Mazic dalla lunetta fa due su due. Genovese continua a segnare da tre. (15 a 7). Bini fa uno due ai liberi. Anche nell’azione successiva guadagna la lunetta e fa due su due per il -5 di Molfetta. Roveda in penetrazione per il +7 neroarancio. Bini d’esperienza per il canestro di Molfetta. (17 a 12). Gobbato fa uno su due dalla lunetta, Bini piazza una tripla, risponde Genovese. (21 a 15 ad un minuto dalla fine). Serino guadagna la lunetta fa uno sue, si conclude il primo quarto sul 21 a 16.

SECONDO QUARTO

Gambarota segna il -3, risponde Fall da sotto. (23-18). Fall da sotto realizza per il 25 a 18. Mazic in penetrazione mette il 25 a 20. Fall da sotto per il +7 neroarancio. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Serino dalla lunetta fa uno su due. Barrile in penetrazione per il 29 a 21. Visentin da tre per il -5 di Molfetta. Visentin accorcia ulteriormente le distanze, ma risponde Genovese. Visentin realizza anche da tre per il 31 a 29. Genovese in allontanamento mette due punti, risponde Gambarota che guadagna la lunetta e realizza. Gambarota di nuovo dalla lunetta per il pareggio ed il sorpasso di Molfetta a cinque secondi dalla fine, 33-36 il punteggio del secondo quarto.

TERZO QUARTO

Dell’Uomo all’avvio per il +5, risponde Gobbato (35-38). Bini dalla lunetta fa uno su due. Mazic recupera il pallone del +6. A Dell’Uomo da tre risponde Fall da due (37-46). Mazic piazza l’ennesima tripla (37-49 a 4 minuti dal termine). Gambarota mette il +14. Il terzo quarto è disastroso per la Pallacanestro Viola. Fallo tecnico per Visentin, Genovse sbaglia il tiro bonus, Fall fa uno su due. Dopo il rimbalzo recuperato segna di nuovo la Viola che vale il -11 neroarancio. Sebrek subisce fallo e realizza entrambi i liberi. Gobbato guadagna la lunetta, ma sbgaglia entrambi i tentativi. Roveda per il -7 a pochi secondi dalla fine, si va all’ultimo quarto con la Pallacanestro Viola che rientra in partita, 44 a 51 il punteggio.

ULTIMO QUARTO

Fall guadagna la lunetta ma fa zero su due. Gobbato segna da due (46-51). Due liberi realizzati da Molfetta. Genovese segna da tre sponde Gambarota, Prunotto per il -6 della Viola (50-56). Gobbato anche da tre, rientra in partita per il 53-56. Mazic segna e subisce fallo, sbaglio il libero. Gambarota fa due su due dai liberi, diversi errori da parte di entrambe le compagini.

Punteggio finale ed analisi del match (58-72)

Genovese in allontanamento segna da due, Molfetta piazza la tripla del +7 a meno di tre minuti dal termine. Gambarota guadagna la lunetta e fa uno su due, (55-64 a meno di due minuti dal termine). Gambarota fa uno su due. Bini guadagna la lunetta, realizza entrambi per il +13 di Molfetta. Fall guadagna la lunetta e fa due su due per il -10 neroarancio a poco di un minuto dal termine. Gambarota fa uno su due. Fall guadagna la lunetta e realizza entrambi i liberi. Fall fa uno su due nell’azione successiva e poi zero su due. Nulla da fare per la Pallacanestro Viola che racimola l’ennesima sconfitta, questa volta ancora più dolorosa in quanto ottenuta proprio contro una diretta avversaria.

Il tabellino

Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Pall. Pavimaro Molfetta 58-72 (21-16, 12-20, 11-15, 14-21)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Salvatore Genovese 17 (4/8, 3/11), Yande Fall 13 (4/5, 0/0), Enrico Maria Gobbato 10 (3/9, 1/2), Fortunato Barrile 10 (2/4, 2/4), Edoardo Roveda 4 (2/8, 0/4), Luka Sebrek 2 (0/0, 0/3), Marco Prunotto 2 (1/1, 0/0), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/2), Giovanni Centofanti 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0), Giulio Mascherpa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 20 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Yande Fall 8) – Assist: 15 (Edoardo Roveda 8) Pall. Pavimaro Molfetta: Armin Mazic 24 (5/6, 3/6), Giovanni Gambarota 17 (5/8, 0/3), Vittorio Visentin 13 (3/8, 2/2), Matteo Bini 9 (1/4, 0/3), Daniele Dell’uomo 5 (1/5, 1/3), Andrea Calisi 3 (0/2, 0/2), Gianluca Serino 1 (0/1, 0/1), Davide Mezzina 0 (0/0, 0/0), Fabrizio De ninno 0 (0/0, 0/0), Giacomo Azzollini 0 (0/0, 0/0), Enrico Totagiancaspro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 31 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Armin Mazic, Giovanni Gambarota, Vittorio Visentin 9) – Assist: 8 (Armin Mazic, Daniele Dell’uomo 2)

Foto di Antonello Diano