Basket: Reggio Bic nella storia. E’ semifinale scudetto

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic raggiunge un traguardo storico, conquistando per la prima volta l’accesso alle Semifinali Playoff Scudetto. Un risultato straordinario che si aggiunge a una stagione già memorabile, suggellata dalla qualificazione alle Final Eight di Eurocup. La vittoria per 50-63 contro Bergam testimonia la caparbietà e il talento della squadra reggina, capace di imporsi in un match difficile e combattuto fino all’ultimo.

Un match avvincente: la cronaca della partita

Il confronto si apre con il primo canestro dei padroni di casa, ma la Farmacia Pellicanò risponde immediatamente con il capitano Sripirom. Il primo quarto si sviluppa con ritmi lenti e tanti errori da entrambe le parti, con le due formazioni attente a non scoprirsi troppo. I reggini riescono comunque a chiudere in vantaggio sul 13-14.

Nel secondo periodo, le squadre aumentano l’intensità e iniziano a giocare con maggiore aggressività. Bergamo passa in vantaggio sfruttando alcuni errori della Farmacia Pellicanò, ma dopo un timeout strategico di coach Antonio Cugliandro, la squadra ritrova il proprio ritmo e allunga fino al 27-35 all’intervallo lungo.

Il terzo quarto vede Bergamo tentare di riavvicinarsi con un parziale di 4-0, ma Reggio Bic risponde prontamente grazie a Clemente e Pimkorn, spingendosi fino a +13 e chiudendo la frazione sul 36-48.

Nell’ultimo periodo, i calabresi cercano di chiudere il match mantenendo alta l’intensità difensiva. Bergamo non si arrende, ma la Farmacia Pellicanò riesce a controllare il finale, sigillando la vittoria sul 50-63. Un successo che corona anni di sacrifici e programmazione, e che proietta Reggio Calabria sia sul palcoscenico nazionale che europeo.

Tabellino e parziali

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 14, Likic, Carvalho 6, Ivanov 2, Blomquist 2, Clemente 24, D’Anna, De Horta, Sripirom 13, Messina 2. Coach: Cugliandro.

Bergamo: Tosatto 6, Silva 4, Miceli 6, Kloker 5, Gabas 23, Canfora, Carrara, Santorelli 6, Spicsuk. Coach: Airoldi.

Parziali: 13-14, 14-21, 9-13, 14-15.

Verso la prossima sfida

Dopo questa storica vittoria, la Farmacia Pellicanò affronterà l’ultima gara della regular season contro Padova. Un’occasione per festeggiare con i tifosi prima di concentrarsi sulla grande sfida delle Semifinali Scudetto.