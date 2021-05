Bimbi austici, Scaffidi dalla parte delle famiglie: 'Andremo insieme da Longo'

Così alla Dire Angela Villani, dell'associazione Il volo delle farfalle di Reggio Calabria che si occupa di bambini con sindrome da autismo, al termine dell'incontro di oggi con il commissario dell'Asp Gianluigi Scaffidi, richiesto per il mancato rimborso delle prestazioni sanitarie effettuate in questi anni a 14 famiglie.

"Lo Stato non è presente - ha aggiunto - non ce l'ho con il commissario Scaffidi, però non c'è un sistema a tutela reale dei nostri figli, quindi si fa un miscuglio. Abbiamo fatto prestiti ovunque per pagare le terapie dei nostri figli – ha ricordato - garantiti dall'ordinanza del Tribunale, vendendo anche qualcosa per poter provvedere. Non è facile per un genitore dirlo, è umiliante, ma per un figlio si fa qualsiasi cosa. Non mi illudo di nulla. Ho visto pero' una persona disposta, vedremo se quanto ci è stato detto sarà veramente realizzato nei modi giusti per i nostri figli. Il commissario Scaffidi - ha concluso - si è reso disponibile a redigere in brevissimo tempo un bando per poter assumere personale specializzato in autismo, mentre per il pregresso ci ha promesso un interlocuzione con il commissario regionale alla Sanità Longo".