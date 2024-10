‘Binari d’Italia, la Grande Bellezza’ a Camigliatello la Conferenza nazionale sulle Ferrovie

Si terrà il 6 e 7 luglio p.v. a Camigliatello Silano, presso il Centro Visite “Cupone” del Parco Nazionale della Sila, la prima Conferenza nazionale sulle Ferrovie Storiche e Turistiche: “Binari d’Italia, la Grande Bellezza”.

Le antiche tratte hanno tutte un fascino particolare, legate come sono allo specifico paesaggio che attraversano, all’anima e alla memoria dei territori. Un modo di viaggiare slow che permette la riscoperta di luoghi affascinanti e spesso meno noti.

Come salvaguardare questo inestimabile patrimonio, incentivarne lo sviluppo e metterlo a sistema sarà l’obiettivo principale della Conferenza, unitamente a come lo Stato può contribuire a tutto ciò ed all’esame del disegno di legge, attualmente in discussione al Senato, che proprio di ferrovie turistiche si occupa.

La conferenza è organizzata con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila dall’ASSTRA, l’associazione nazionale che rappresenta in via maggioritaria il sistema imprenditoriale del trasporto pubblico locale e regionale, e dalle Ferrovie della Calabria, che occupano un posto di riguardo in questo ambito grazie al loro pionieristico “Treno a vapore della Sila”, che trainato dalla storica locomotiva 353 attraversa i magici paesaggi del Parco Nazionale della Sila.

Giorno 6 sarà dedicato ad uno spettacolo con Michele Placido che si terrà nell’Anfiteatro del Cupone: “Sulle orme di Annibale” (ingresso riservato, solo su invito). Giorno 7 inizieranno i lavori della Conferenza, con i saluti del Presidente della Regione Calabria on. Mario Oliverio e del Commissario Straordinario del Parco Nazionale della Sila, la professoressa Sonia Ferrari. Parteciperanno tra gli altri il Sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dorina Bianchi, il Presidente ASSTRA Massimo Roncucci e l’Amministratore unico Ferrovie della Calabria Marco D’Onofrio.