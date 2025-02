La Reggio Bic supera Treviso: i playoff sono a un passo

In un match combattuto fino all’ultimo quarto, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic ha superato la PDM Treviso con il punteggio di 69-58, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo playoff.

La squadra di coach Cugliandro ha sofferto nei primi tre quarti, ma nel finale ha trovato la chiave per chiudere la gara a proprio favore.

Primo quarto: equilibrio e parziale di Treviso

Il match è iniziato con le due squadre che si sono studiate attentamente. La Farmacia Pellicanò ha provato un primo allungo a metà del primo quarto, portandosi a +5 e costringendo Treviso al timeout.

Al rientro in campo, la squadra veneta ha risposto con un parziale di 9-0, recuperando lo svantaggio e chiudendo il primo periodo in parità sul 19-19.

Secondo quarto: vantaggio minimo per Reggio Bic

Nel secondo quarto, i reggini hanno spinto sull’acceleratore con un parziale di 4-0, grazie al tandem brasiliano schierato da coach Cugliandro.

La gara si è fatta veloce, con continui contropiedi e qualche tiro forzato. Treviso ha risposto colpo su colpo, mantenendo il distacco minimo.

Nel finale del secondo periodo, Clemente ha sbagliato un tiro, ma De Horta ha raccolto il rimbalzo e segnato sulla sirena, chiudendo il tempo sul 34-33 per la Farmacia Pellicanò.

Terzo quarto: equilibrio e lotta punto a punto

Alla ripresa, la Reggio Bic ha tentato di prendere il controllo della gara, ma Treviso ha tenuto il passo, rimanendo sempre a distanza ravvicinata.

Un canestro di Blomquist dalla media distanza e una solida difesa hanno permesso ai padroni di casa di ottenere un vantaggio di tre punti.

Tuttavia, Treviso ha continuato a combattere, chiudendo il terzo periodo sotto di soli tre punti (52-49) grazie a un buzzer beater di Clemente.

Ultimo quarto: l’allungo decisivo di Reggio Bic

Nell’ultimo quarto, la Farmacia Pellicanò ha trovato il giusto ritmo, allungando fino a +8 con una prestazione corale.

Treviso non si è arresa e ha tentato di ricucire lo strappo, ma i reggini hanno risposto con grande determinazione, portando il vantaggio in doppia cifra e chiudendo la gara sul 69-58.

Una vittoria fondamentale in chiave playoff, anche se servirà maggiore concentrazione per evitare cali di tensione nelle prossime sfide, come le imminenti Final Four di Coppa Italia.

Tabellini

Farmacia Pellicanò Reggio Bic

Pimkorn 2, Likic, Carvalho 7, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 30, D’Anna 6, De Horta 2, Sripirom 16, Messina.

Coach: Cugliandro

PDM Treviso

Al Omairi 4, Bernardis, De Miranda 19, Slapnicar 14, Kuduzovic 9, Magrì 4, Giro 2, Favretto 6.

Coach: Cricco

Parziali

19-19, 15-14, 18-16, 17-9.