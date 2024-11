Brunori Sas al Parco Ecolandia, fissata la nuova data del concerto!

È fissato per il 7 settembre il concerto del pluripremiato cantautore calabrese Brunori Sas.

Dario Brunori, che avrebbe dovuto esibirsi durante il FACE, Festival dell’arte della creatività e dell’ecocultura mercoledì 12 agosto (data annullata causa allerta meteo) presenterà nell’unica data tra Calabria e Sicilia “BRUNORI SRL una società a responsabilità limitata”.

Durante lo spettacolo il cantautore racconta, attraverso musica e parole, canzoni e monologhi, la società che ci circonda.

Uno spettacolo già apprezzato da pubblico e critica, in bilico tra stand up comedy e teatro canzone, in cui attraverso aneddoti, ricordi e storie personali Dario Brunori ironizza sulla società odierna e sull’abitudine di delegare, soprattutto le proprie responsabilità.

«Avevo sottovalutato l’importanza che il senso di colpa ha nella società odierna – racconta Dario Brunori – Per questo, dopo aver incontrato con successo il pubblico dei teatri di tutta Italia, porteremo “BRUNORI SRL – Una società a responsabilità limitata” anche in contesti estivi e aperti in senso lato. Perché, se la società di persone è diventata una società di capitali, di qualcuno la colpa dovrà pur essere».

Dopo Rimini, Napoli, Grosseto, Lucca e Sassari il 7 settembre alle ore 21:30 al Parco Ecolandia, nel suggestivo scenario del Forte di Arghillà, si terrà il concerto del FACE con Brunori SAS.

Dal tour di Brunori è stato tratto lo speciale tv di laEffe “Una società a responsabilità limitata” (per il ciclo “Secondo me”), viaggio di Dario Brunori e Neri Marcorè tra Roma e la Calabria.

Sullo sfondo dei brani più significativi di Brunori, l’attore marchigiano e il cantautore calabrese raccontano delle loro vite tra ricordi, aneddoti reali e di fantasia e situazioni paradossali, seguendo il tema centrale della “responsabilità limitata”.

Speciale visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=-JGRTMo8bAc

I biglietti per il Concerto del 7 settembre sono disponibili in prevendita tramite il circuito Inprimafila al costo di 15€ più 2€ diritto di prevendita

I biglietti precedentemente acquistati sono validi anche per la nuova data, pertanto NON è necessario chiedere il rimborso e procedere nuovamente all’acquisto.

È possibile ricevere il rimborso dei biglietti acquistati se si è impossibilitati a partecipare per la nuova data dell’evento.

Modalità di rimborso:

Il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre il 30 agosto

Per i ticket acquistati on-line è già attiva la procedura di rimborso.

Inviare un’email (info@inprimafila.net) chiedendo il rimborso; nelle stesse modalità effettuate per l’acquisto sarà accreditato l’importo.