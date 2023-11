Calabria, la conferenza dei capigruppo di minoranza: 'Situazione di emergenza'

Di seguto il comunicato stampa del PD Calabria sulla prossima iniziativa dei capigruppo della minoranza in Consiglio regionale.

I capigruppo della minoranza in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto) hanno convocato per domani mattina, alle ore 15.30, al Grand Hotel di Lamezia, una conferenza stampa per discutere della situazione di emergenza che si trova a vivere la Regione Calabria.

In particolare, al centro dell’incontro con i cronisti, ci sarà la discussione sull’autonomia differenziata, dopo l’accelerazione impressa al Senato senza essere arrivati alla definizione dei Lep e le difficoltà che si avrebbero in Calabria per garantire i servizi essenziali. Così come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nell’ultimo giudizio di parifica che ha acceso i riflettori sulle criticità di gestione dell’amministrazione Occhiuto, a partire dalle partecipate e finendo con le riforme di Sorical e Consorzi di Bonifica.

Infine i capigruppo di minoranza analizzeranno i dati forniti dall’ultimo report della Banca d’Italia che preoccupa soprattutto in relazione alla crescita della disoccupazione e all’involuzione economica della Calabria, con il nevralgico comparto del turismo che non è riuscito a tornare neanche ai livelli del pre-pandemia.