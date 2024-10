Calabria, crollo di prenotazioni per la stagione estiva 2020

Stiamo vivendo un periodo che non avremmo mai pensato di vivere. La chiusura forzata per attenuare i contagi da Covid 19 in tutto il territorio Italiano ha letteralmente stravolto le nostre vite , sia a livello sanitario che nei rapporti sociali e anche al crollo del fatturato per tutte le attività turistiche ricettive, balneari, oltre al compartimento agroalimentare di tutta la Regione Calabria, con una forte ripercussione la dove si vive soprattutto di turismo e precisamente nella famigerata “Costa degli Dei”. Estate 2020! Cosa fare? Prima di domandarsi quando aprire le attività ricettive (giugno luglio ??) è doveroso chiedersi chi andrà in vacanza nell’estate 2020? Gli stranieri? Gli italiani? Si ma quali?

Quelli che non hanno già consumato le loro ferie durante il periodo di restrizioni;

Quelli che con un lavoro stabile, avranno ripreso ad avere uno stipendio;

Quelli che non lavoreranno nel mese di agosto per recuperare questo periodo di stop;

Quelli che si fideranno di alloggiare fuori dal proprio guscio familiare;

A questo punto c’è da farsi un’altra domanda: quanta richiesta ci sarà rispetto ad una offerta complessiva come ad esempio a Capo Vaticano, Tropea “Costa degli Dei” mar Tirreno rappresentata da centinaia di alberghi, camping, case vacanze, B &B, rischiando così di vedere un’occupazione ricettiva medio bassissima.

La risposta ci porterà, purtroppo, ad una altra riflessione. Conviene aprire?

Sarà possibile solo attraverso un forte sostegno economico del governo e della Regione Calabria. Il grido d’allarme è del coordinatore cittadino della lega di Ricadi Roberto Incoronato, nonché imprenditore locale e presidente del consorzio turistico e nautico Blu Calabria, il quale nella provincia di Vibo Valentia ha espresso in passato, grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal partito guidato dal capitano Matteo Salvini alle elezioni regionali 2020, che con il 10,74% si è aggiudicata primo partito nella sola cittadina di Ricadi, che in estate raggiunge una fortissima presenza turistica, senza contare la vicina e bella Tropea. L’appello è rivolto alla nostra Presidente Jole Santelli della Regione Calabria, oltre al neoeletto assessore al turismo Fausto Orsomarso, ma non meno al vice presidente Antonino Spirlì, insediati da poco. Si spera che il settore turistico possa da una parte mettere in sicurezza finanziaria le attività almeno fino al 30/09/2021, attraverso una possibile completa detrazione fiscale, dall’altra creare condizioni agevolate per garantire l’assunzione dei lavoratori stagionali e inoltre stimolare gli italiani a soggiornare in Italia per le loro vacanze.

Anche le amministrazioni locali dovranno attivarsi per sospendere le tasse locali, eventualmente rateizzandole nel tempo. Con l’auspicio che il grido d’allarme degli imprenditori locali sia ascoltato, con i dovuti provvedimenti del caso, preoccupati per tutte le spese che annualmente sono costretti ad affrontare per migliorare e adeguare le proprie attività turistiche ricettive, che solo con la stagione estiva può far rientrare per reinvestire, non solo per il benessere dei propri clienti, ma soprattutto per la nostra buona Terra di Calabria.

Roberto Incoronato – Imprenditore turistico e coordinatore cittadino della Lega a Ricadi (VV)