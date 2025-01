Maltempo in Calabria, ProCiv: situazione monitorata e nessun danno rilevante

Nonostante piogge e vento forte, la Protezione Civile Calabria non segnala danni significativi. Massima prudenza per i cittadini

“Nonostante gran parte della Calabria sia sottoposta in queste ore a una significativa ondata di maltempo, caratterizzata soprattutto da piogge molto intense e forte vento, non si registrano al momento particolari criticità in tutto il territorio regionale.

In alcuni Comuni del versante centro-jonico del cosentino e del catanzarese, è stato registrato il superamento della soglia 3 delle precipitazioni piovose, ma non sono stati riscontrati danni significativi ai territori colpiti.

Nella prima mattinata di oggi si è tenuta una riunione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per fare il punto della situazione, in cui è emerso che anche il corpo dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto finora richieste di intervento in Calabria.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile è in costante contatto con tutte le prefetture regionali ma al momento non si segnalano situazioni di particolare rischio.

Ai cittadini si consiglia comunque di prestare la massima prudenza negli spostamenti, con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali e lungomari.”

È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Leggi anche

Persistenza del maltempo e precauzioni da adottare

Nel pomeriggio si attende la persistenza del maltempo, e a breve sarà diramato il quotidiano bollettino emesso da Arpacal. Al momento viene mantenuta la massima attenzione per tutta la giornata di oggi e fino a quando sarà necessario. L’evento in atto è costantemente monitorato dalla Sala Operativa e dagli Uffici di Prossimità della Protezione Civile Regionale.